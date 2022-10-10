В Волгограде осматривает заводы министр Денис Мантуров

Министр побывает на промышленных предприятиях. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоград 10 октября 2022 года с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В программе главы Минпромторга – посещение заводов и предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Известно, что Денис Мантуров посетит ФНПЦ «Титан-Баррикады», «Красный Октябрь» и другие предприятия Волгограда. Накануне, министр побывал в Краснодарском крае, где вместе с губернатором региона побывал на приборном заводе «Каскад». Одной из главных тем стали рост производственного потенциала и расширение ассортимента предприятия.