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Общество10 октября 2022 12:28

В Волгограде осматривает заводы министр Денис Мантуров

Глава Минпромторга посетит предприятия оборонно-промышленного комплекса
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Министр побывает на промышленных предприятиях.

Министр побывает на промышленных предприятиях.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоград 10 октября 2022 года с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В программе главы Минпромторга – посещение заводов и предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Известно, что Денис Мантуров посетит ФНПЦ «Титан-Баррикады», «Красный Октябрь» и другие предприятия Волгограда. Накануне, министр побывал в Краснодарском крае, где вместе с губернатором региона побывал на приборном заводе «Каскад». Одной из главных тем стали рост производственного потенциала и расширение ассортимента предприятия.