В Волгограде начинается отопительный сезон

В Волгограде начнется подтопка соцобъектов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде на этой неделе стартует отопительный сезон. С 13 октября начнется подтопка объектов социальной сферы. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации города. Горячими батареи станут в детских садах, поликлиниках и больницах, но только в тех, чьи руководители подадут заявки. Школам еще придется подождать включения отопления.

К отопительному сезону готовы все медицинские и образовательные учреждения Волгограда – это свыше 700 зданий. В домах отопление обычно включают при среднесуточной температуре ниже +8 градусов в течение пяти дней.

Отметим, в Волгоградской области в половине районов уже стартовал отопительный сезон. Подтапливаются социальные объекты, в некоторых городах отопление включили и в домах.