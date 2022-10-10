В Волгограде 12 октября отключат газ в Советском районе

Газа не будет довольно долго. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В среду, 12 октября 2022 года, часть жителей Советского района Волгограда на сутки останутся без голубого топлива. Временно отключат газ из-за плановых работ на газопроводах в одном из поселков – имени Гули Королевой, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».

По полученным от ООО «Газпром трансгаз Волгоград» данным, газа в поселке Гули Королевой не будет начиная с 9 часов утра 12 октября до 9 часов утра 13 октября 2022 года.

Следующими в очереди на плановые отключения газа в Волгограде окажутся жители Красноармейского района. В доме на улице Моцарта, 17а поставку голубого топлива приостановят с 7.00 до 0.00 19 октября.

Во время плановых отключений волгоградцев просят не оставлять работающими газовые плиты и колонки, чтобы избежать несчастных случаев.