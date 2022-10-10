В Волгограде будут судить бывшего сотрудника ФСИН за «откат» при ремонте окон

Мужчина будет ожидать суда в СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела, которое было возбуждено на бывшего сотрудника ФСИН. Его поймали на взяточничестве. В мае 2021 года заместитель начальника исправительного центра регионального УФСИН обратился к знакомому директору коммерческой организации. Он предложил заключить с фирмой госконтракт для капитального ремонта окон на 400 тысяч рублей. При этом сотрудник службы исполнения наказания потребовал «откат» в 10% от суммы контракта. Предприниматель согласился. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

- После заключения государственного контракта, по указанию обвиняемого оговоренная сумма денежных средств была переведена на расчетный счет женщины, которая приходилась ему знакомой, - отметили в следкоме.

Криминальную схему заключения контракта вскрыла собственная служба безопасности регионального УФСИН. 52-летнему мужчине, который находится в СИЗО, предъявили окончательное обвинение. Уголовное дело будет направлено в прокуратуру, после чего его передадут в суд.