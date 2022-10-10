Главврачом волгоградской скорой помощи назначен Денис Козлов

Главным врачом клинической станции скорой медицинской помощи назначен Денис Козлов. Фото: облздрав

После ухода Олега Ярыгина в поликлинику №2 Волгограда главным врачом Клинической станции скорой медицинской помощи назначен Денис Козлов. Его кандидатуру предложил экспертный совет по вопросам кадровой политики при облздраве, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Денис Козлов окончил военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга и более 20 лет служил в армии. После прошел переподготовку по направлениям «Организация здравоохранения» и «Скорая медицинская помощь», работал в Волгоградском медуниверситете. Восемь лет был заместителем главврача станции скорой помощи. В последнее время курировал работу колл-центра «122» и руководил медиками, которые обследовали жителей Станично-Луганского района ЛНР.