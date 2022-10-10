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Общество10 октября 2022 10:41

Главврачом волгоградской скорой помощи назначен Денис Козлов

Его кандидатуру предложил экспертный совет по вопросам кадровой политики облздрава
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Главным врачом клинической станции скорой медицинской помощи назначен Денис Козлов. Фото: облздрав

Главным врачом клинической станции скорой медицинской помощи назначен Денис Козлов. Фото: облздрав

После ухода Олега Ярыгина в поликлинику №2 Волгограда главным врачом Клинической станции скорой медицинской помощи назначен Денис Козлов. Его кандидатуру предложил экспертный совет по вопросам кадровой политики при облздраве, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Денис Козлов окончил военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга и более 20 лет служил в армии. После прошел переподготовку по направлениям «Организация здравоохранения» и «Скорая медицинская помощь», работал в Волгоградском медуниверситете. Восемь лет был заместителем главврача станции скорой помощи. В последнее время курировал работу колл-центра «122» и руководил медиками, которые обследовали жителей Станично-Луганского района ЛНР.