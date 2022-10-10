В Волгограде маршрутчик заплатит 350 тысяч рублей выпавшей из салона пенсионерке

Суд признал водителя виновным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По решению Тракторозаводского райсуда Волгограда водитель маршрутки №149 заплатит пострадавшей по его вине 70-летней пенсионерке 350 тысяч рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе суда, 30 июня 2020 года женщина села в пассажирский микроавтобус, ехавший по маршруту Спартанова-Городище. Мужчина не закрыл дверь и резко развернулся на остановке общественного транспорта на улице Менжинского.

- В результате чего истец, находящаяся в салоне, выпала из открытой двери на проезжую часть дороги и получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред её здоровью, - рассказали в суде.

Долгое время пенсионерка провела в больнице, однако водитель ни разу не поинтересовался ее состоянием, не помогал материально и даже не извинился. К тому же, дело в отношении виновника закрыли за истечением срока давности, однако волгоградка все равно обратилась в суд.

- Вместе с тем, суд, выслушав участников процесса, пришёл к выводу об удовлетворении требований истца, - отметили в суде.