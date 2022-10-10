В Волгограде сточная вода залила дворы домов

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Жители Волгограда пожаловались на нечистоты, которые заливают землю рядом с домами в Советском районе. В створе улицы Родниковой, 45 сточная вода из колодца затопила ближайшие земельные участки в частном секторе. Специалисты Росприроднадзора выехали на место и выяснили, что рядом с вонючей речкой образовалась еще свалка строительного мусора. Были произведены отборы проб сточной воды, отходов, почвы, а также площадные измерения, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

После того, как станут известны результаты лабораторных исследований, будут установлены виновники загрязнение земли стоком и мусором. Также специалисты подсчитают размер вреда, который был причинен почве.