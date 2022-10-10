Вице-мэра Волжского отправили в колонию за злоупотребление должностными полномочиями

До вступления приговора в силу чиновник будет находиться под домашним арестом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Волгоградской области огласил приговор вице-мэру Волжского Виктору Сухорукову, который обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Чиновника отправили на 3 года в колонию общего режима. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Виктор Сухоруков, занимая должности заместителя главы города и начальника правового управления мэрии, с февраля 2016 года по сентябрь 2017-го давал указания своим подчиненным не ходить в суд на рассмотрение дела о взыскании с коммерческой организации 39 миллионов рублей за долг по аренде земельного участка. Из-за неявки истца иск не был рассмотрен. В сентябре 2017 года имущество фирмы-должника, стоимость которого превысила 200 миллионов рублей, было передано в собственность третьим лицам. Сама задолжавшая организация обанкротилась. До сих пор долг в 39 миллионов рублей перед мэрией Волжского погашен не был.

Чиновник вину не признал. Прокуратура запросила для него наказание в виде четырех лет лишения свободы. Волжский городской суд отправил его в колонию общего режима на 3 года.

- Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на два года, - отметили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Стороны могут обжаловать приговор. До его вступления в силу Виктор Сухоруков будет находиться под домашним арестом.

Расследование проводили полицейские Волжского, оперативным сопровождением занимались сотрудники регионального УФСБ. Чиновник находился под домашним арестом с осени прошлого года. У него арестовали недвижимость и землю на 5,6 миллиона рублей.