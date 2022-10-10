Волгоградским фермерам объяснили порядок призыва по частичной мобилизации

Фермеров могут призвать на службу. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Волгоградских фермеров могут призвать на военную службу в рамках частичной мобилизации, которая началась в России с 21 сентября. Вопрос от жителей региона поступил на горячую линию «Мобилизация. Волгоградская область» от супруги одного из фермеров.

«Мой муж фермер, разве его могут мобилизовать до окончательного сбора урожая?» - поинтересовалась женщина.

Как сообщил сайту volgograd.kp.ru специалисты горячей линии, фермеры подлежат мобилизации на общих основаниях. Добавим, что задать волнующие вопросы можно телеграм-бот t.me/mobilizaciya34bot или по номеру телефона 122 (работает без выходных).