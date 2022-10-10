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Общество10 октября 2022 9:05

Волгоградским фермерам объяснили порядок призыва по частичной мобилизации

Специалисты горячей линии отвечают на вопросы жителей региона
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фермеров могут призвать на службу.

Фермеров могут призвать на службу.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Волгоградских фермеров могут призвать на военную службу в рамках частичной мобилизации, которая началась в России с 21 сентября. Вопрос от жителей региона поступил на горячую линию «Мобилизация. Волгоградская область» от супруги одного из фермеров.

«Мой муж фермер, разве его могут мобилизовать до окончательного сбора урожая?» - поинтересовалась женщина.

Как сообщил сайту volgograd.kp.ru специалисты горячей линии, фермеры подлежат мобилизации на общих основаниях. Добавим, что задать волнующие вопросы можно телеграм-бот t.me/mobilizaciya34bot или по номеру телефона 122 (работает без выходных).