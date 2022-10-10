К отопительному сезону в Волгограде не подготовили теплосчетчики в 607 домах

До начала отопительного сезона осталось несколько дней. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Волгоградской области завершили подготовку многоквартирных домов к отопительному сезону 2022-2023 годов, который начнется со дня на день. Всего в регионе 10 тысяч 135 домов с централизованным отоплением. При этом управляющим компаниям вынесли предостережения из-за неготовности общедомовых счетчиков тепла в 695 домах, 607 из которых расположены в Волгограде. На 1 октября акты технической готовности есть у 99,6% жилого фонда, сообщили сайту volgograd.kp.ru в инспекции госжилнадзора Волгоградской области.

- При этом не на все эти дома органами местного самоуправления выданы паспорта готовности, так как замечания, выявленные в ходе проверки, были устранены не своевременно, после 15 сентября, - рассказали в ведомстве.

В домах при подготовке к отопительному сезону сделали промывку и опрессовку системы отопления, проверили тепловой контур дома, состояние входных групп, окон и дверей. Своевременная поверка и замена узлов теплосчетчика – это корректное начисление платы за отопление жителям многоквартирных домов. Пока на это могут рассчитывать не все волгоградцы.

Тем временем в половине муниципалитетов региона уже стартовал отопительный сезон – пока подтапливают школы, садики, больницы и прочие социально значимые объекты.