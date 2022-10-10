44% волгоградцев стали больше экономить после начала СВО

За последние 7 месяцев 44% жителей Волгограда сократили свои траты. Фото: Ксения Высотина

За последние 7 месяцев 44% жителей Волгограда сократили свои траты. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru популярный сервис SuperJob, финансовая стратегия волгоградцев изменилась с начала СВО. Почти половина населения города-героя считает, что в это непростое время лучше экономить.

Из числа опрошенных лишь 12% признались, что наоборот стали тратить больше обычного. Для сравнения - в прошлом году такой позиции придерживались 20% жителей. А вот 35% опрошенных не заметили изменений в расходах за последние полгода.

- Больше всего тех, кто решил в новое время тратить, — среди респондентов моложе 34 лет (21%). Среди мужчин больше, чем среди женщин, сторонников и стратегии тратить, и стратегии экономить, - отметили эксперты SuperJob.