Мобилизованные волгоградцы принимают участие в учениях по танковому бою

Фото: Южный военный округ

На полигоне в Волгоградской области мобилизованные граждане и добровольцы принимают участие в учениях. Они, в частности, тренируются в вождении боевой технике. На танках военнослужащие преодолевают естественные и искусственные препятствия. Также они на танковой директрисе выполняют задачи по уничтожению живой силы и бронетехники условного противника, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа.

Танкисты тренируются в уничтожении целей с места и в движении. Огонь ведется осколочно-фугасными, бронебойными и другими снарядами на расстоянии до двух километров. Стрельбы выполняются по статичным и передвижным мишеням.

- В ходе занятий особое внимание уделяется вопросам индивидуальной подготовки каждого военнослужащего, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств связи и разведки, - отметили в ЮВО.