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Происшествия10 октября 2022 7:48

В Волгограде двух коммерсантов судят за мошенничество при капремонте на 45 млн рублей

Бизнесменам грозит до 10 лет тюрьмы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Дома остались без капремонта.

Дома остались без капремонта.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о мошенничестве при проведении капитального ремонта МКД на 45 миллионов рублей. Двух руководителей строительных компаний ООО «Чибис» и ООО «СТС» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, одному из них инкриминируют организацию аферы. Коммерсантам грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре региона.

По версии следствия, фирмы в 2018 году заключили с регоператором контракты на проведение капремонта в домах Волгограда и области. Фонд капитального ремонта перечислил подрядчикам 45 миллионов рублей аванса. Но коммерсанты потратили их, так и не выполнив работы по договорам. Расследовали дело в ГСУ регионального главка МВД России.

Свою вину бизнесмены не признают. Рассмотрят их дело в Центральном райсуде Волгограда.