В Волгограде двух коммерсантов судят за мошенничество при капремонте на 45 млн рублей

Дома остались без капремонта. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о мошенничестве при проведении капитального ремонта МКД на 45 миллионов рублей. Двух руководителей строительных компаний ООО «Чибис» и ООО «СТС» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, одному из них инкриминируют организацию аферы. Коммерсантам грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре региона.

По версии следствия, фирмы в 2018 году заключили с регоператором контракты на проведение капремонта в домах Волгограда и области. Фонд капитального ремонта перечислил подрядчикам 45 миллионов рублей аванса. Но коммерсанты потратили их, так и не выполнив работы по договорам. Расследовали дело в ГСУ регионального главка МВД России.

Свою вину бизнесмены не признают. Рассмотрят их дело в Центральном райсуде Волгограда.