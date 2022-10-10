В Городище в массовой аварии пострадали водитель и два пассажира

На трассе столкнулись четыре машины. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Ранним утром 9 октября на трассе в Городищенском районе произошла массовая авария. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД региона, в 6.00 на автодороге «Каспий» столкнулись три «Фольсквагена» и «Форд».

ДТП произошло по вине 26-летнего мужчины, который за рулем «Фольксваген Крафтер» пошел на обгон. В итоге иномарка врезалась в «Фольксваген Туарег», за рулем которой находился 54-летний мужчина, и в «Фольксваген Пассат» под управлением 53-летнего водителя. От сильного удара «Крафтер» отбросило на «Форд Пассат».

- В результате ДТП водителю автомашины «Фольксваген Туарег» и двум его пассажиркам в возрасте 75 и 56 лет на месте оказана медицинская помощь, от госпитализации отказались, - сообщили в полиции.