Росгидромет прогнозирует затяжные дожди на три дня и туман в Волгограде

Лить с неба будет три дня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде после солнечных и теплых выходных, которые некоторые жители даже провели на пляже, зарядили дожди. На небе никаких просветов. По прогнозам Волгоградского ЦГМС, дожди будут заливать Волгоградскую область как минимум три дня. Будет облачно, туманно, сыро, но относительно тепло: до +14 в дневные часы.

В Волгограде 10, 11 и 12 октября будет дождь, временами туман, погода облачная. Ветер все три дня будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, во вторник он лишь поменяет направление с юго-восточного на юго-западный. Ночью в понедельник и во вторник обещают +9…+11 тепла, в среду похолодает до +4…+6 в ночные часы. Днем в ближайшие три дня будет до +14 тепла.

В некоторых районах области в ночь на среду температура опустится до +1. Местами по региону пройдут сильные ливни.