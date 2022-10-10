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Общество10 октября 2022 7:21

Одному из крупнейших сельхозпредприятий Волгоградской области «Россети Юг» подключили систему орошения полей

Специалисты ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» присоединили к своим сетям систему орошения полей по заявке одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий в Волгоградской области – ООО «СП Орошаемое»
Фото: Россети Юг

Фото: Россети Юг

Обрабатываемые земли предприятия расположены в п. Красный Октябрь Среднеахтубинского района. Хозяйство специализируется на выращивании зерновых, бобовых и масличных культур. Обеспечение поливом орошаемых земель в условиях рискованного земледелия способствует высокой урожайности и, как следствие, замещению импорта продуктов товарами российского производителя.

Энергетики установили интеллектуальный прибор учета и подключили к своим сетям 100 м воздушной линии и комплектную трансформаторную подстанцию, построенные заявителем для энергоснабжения насосного оборудования оросительной системы. Общая мощность присоединенного оборудования составила около 1,7 МВт.