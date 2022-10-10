Митрополит Феодор призвал волгоградцев поддержать участников СВО

Фото: Волгоградская епархия.

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор обратился к жителям Волгоградской области с призывом поддержать участников спецоперации на Украине, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу региональной епархии. Служители церкви просят верующих волгоградцев не оставаться в стороне и помочь защитникам.

- Что можем мы сегодня, находясь в тылу? Чем поможем нашим сыновьям, братьям, отцам, которые проливают свою кровь, отдают свои души за будущее нашей Родины? Не станем безответственно наслаждаться благами жизни, думая, что нас минует чаша сия. Разделим наши средства с нашими воинами, - обратился к православным митрополит Феодор.

Напомним, в регионе создан Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев, который за пару недель собрал более 330 миллионов рублей пожертвований. Половину этих средств потратили на необходимое снаряжение и отправили на фронт.

- Чтобы знали и помнили: их не бросили, их любят и ждут. Слово Божие говорит, если у тебя две рубашки, одну отдай. А если кто не может отдать на фронт половину своего дохода и состояния, пусть исполнит заповедь Бога и отдаст хотя бы десятую часть, - призвал митрополит.