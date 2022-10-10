Летчики ЮВО на бомбардировщиках отработали воздушный бой с бомбовыми ударами в небе над Волгоградом

В небе над Волгоградом СУ-24М упражнялись в ведении воздушного боя. Фото: пресс-служба ЮВО.

Все воскресенье волгоградцы, задрав голову, изучали многочисленные полосы на небе от самолетов, гадая, кто и зачем "наследил" в таком количестве. «Тайна» раскрыта: летный состав авиаполка ЮВО, который базируется под Волгоградом, приступил к отработке навыков управления фронтовыми бомбардировщиками в воздушном бою. Экипажи на самолетах СУ-24М должны были отработать маневрирование на высотах от 100 до 1000 метров, "отрепетировать" воздушный бой с нанесением бомбового удара по объектам на земле, взлет и посадку на освещаемой полосе.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЮВО Минобороны, к учениям допустили только летчиков с квалификацией не ниже второго класса, который до этого уже выполняли упражнения из курса боевой подготовки. Сейчас военные повышают навыки пилотирования в случае отказа авиационной техники и учатся уклоняться от истребителей условного противника. В тренировках был задействован весь состав авиачасти.

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