Волгоградский Ротор сыграл с Чайкой со счетом 0:0

"Ротору" удалось в меньшинстве не пропустить. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В воскресенье, 9 октября, на стадионе «Волгоград Арена» в рамках 12-го тура Второй Лиги встретились команды волгоградского «Ротора» и «Чайки» из Песчанокопского. Матч закончился со счетом 0:0.

Более 12 тысяч болельщиков пришли поддержать "Ротор". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня сине-голубые играли со своим принципиальным соперником. В турнирной таблице «Чайка» занимает первое место, а «Ротор» после поражения в игре с «СКА Ростов» потерял три очка и опустился на четвертую позицию. Чтобы поменять этот расклад, волгоградским футболистам нужно было продемонстрировать хорошую игру.

Матч получился очень эмоциональным и закончился небольшой потасовкой после финального свистка. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Выходной день выдался солнечным и довольно теплым, поболеть за любимые клубы пришли 12394 болельщика. Матч начался в 16.00. Однако первый тайм закончился ничьей – ни одна из команд не прорвала линию защиты соперника. Уже в первом отрезке "Ротор" остался в меньшинстве - удаление на 36-й минуте заработал Никита Кармаев. Доигрывали матч синеголубые вообще вдевятером против одиннадцати игроков "Чайки" - на 67-й минуте удалили Мартусевича. Поэтому ничейному счету болельщики даже рады: "Ротор" смог выстоять в меньшинстве и не пропустить. На послематчевой пресс-конференции наставники обеих команд заявили, что удаления в "Роторе" были по делу, здесь претензий к арбитру нет.

Алексей Стукалов согласился, что удаления игроков "Ротора" были по делу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Матч завершился со счетом 0:0, тем самым «Ротор» заработал одно очко.

Даже играя вдевятером против одиннадцати, "Ротор" шел вперед. Фото: Екатерина СИМОХИНА

И заслужил овации после матча. Фото: Екатерина СИМОХИНА