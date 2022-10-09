10 октября в Волгоградской области резко похолодает до +15

В Волгограде похолодает. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 10 сентября, в Волгоградской области похолодает до +15 градусов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, в северных районах будет до +10 градусов, а в южных немного теплее. Так что самое время утеплиться. Ночные температуры местами опустятся до +1, в среднем же будут держаться на отметке +6...+11 градусов.

Ночью пройдут небольшие дожди, также осадки будут утром. Лучше захватить с собой зонтики. Днем ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный с порывами до 6-11 м/с. Напомним, что по прогнозам синоптиков октябрь будет довольно теплым и солнечным. Заморозки начнутся лишь в конце месяца.