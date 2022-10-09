В волгоградском ТЮЗе состоялась премьера сказки-комедии «Оловянные кольца»

В волгоградском ТЮЗе состоялась премьера сказки-комедии «Оловяные кольца» Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня, 9 октября, в Театре юного зрителя состоялась премьера сказки-комедии «Оловянные кольца». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ТЮЗа, руководил постановкой спектакля заслуженный артист РФ Альберт Авходеев, над музыкальным сопровождением работал известный композитор Андрей Шишлянников, художником выступила Ольга Чебыкина.

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Это история о двух дочерях правительницы вымышленного королевства, которым подошло время искать женихов по статусу. Одна была глупа, а вторая – зла. Королева обратилась к волшебнику, который подарил принцессам оловянные кольца. Эти артефакты должны помощь девушкам обрести те качества, которых им не хватает. Сказка повествует о вечных ценностях и победе добра над злом.

Это история о двух дочерях правительницы вымышленного королевства, которым подошло время искать женихов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- В сказке, как и положено, происходит множество чудес и приключений, действуют кровожадные разбойники, коварные пираты. Но любовь преодолевает все преграды, - отметили в пресс-службе ТЮЗа.

В сказке происходит множество чудес и приключений. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Приобрести билеты можно по ссылке.