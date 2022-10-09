Жители Волгоградской области обсуждают в соцсетях полосатое небо Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня, 9 октября, жители Волгоградской области делятся в соцсетях снимками полосатого неба. Волгоградцы бурно обсуждают десятки фотографий, которые сделаны в разных уголках города-героя. На голубом небосводе белые полосы, которые остаются после пролета самолета.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на сервис Flightradar24, в настоящий момент над городом действительно пролетает несколько пассажирских боингов из Москвы в Сочи, из столицы в Волгоград и обратно. Так же есть борт, направляющийся из ОАЭ в Минск.

Пока одни волгоградцы обеспокоены, другие делятся своими мнениями:

«Они по такой траектории уже давно летают. С середины сентября», - написала пользователь Ольга.

«Может это что-то связана с закрытым воздушным пространством уже последние 7 месяцев?», - заметил Евгений.

«Это обычные пассажирские рейсы, просто разворот делают над Волгоградом», - отметила Анастасия.