В Волгоградской области с 10 по 16 октября временно отключат телевидение и радио Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 10 по 16 октября в четырнадцати населенных пунктах Волгоградской области в связи с профилактическими работами пройдут плановые отключения телерадиосигнала. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального филиала РТРС, перерывы трансляции будут носить кратковременный характер.

В понедельник, 10 октября, с 9.00 до 15.00 сигнал пропадет в хуторе Попов, с 9.00 до 16.00 в станице Островской. 11 октября из-за работ возможны перерывы трансляции в городе Суровикино. 12 числа с 9.00 до 15.00 краткосрочные отключения коснутся жителей поселка Образцы и Эльтона, в 9.00 до 16.00 – Романовки.

В четверг, 13 октября, профилактические работы запланированы в селе Лобойково и городе Фролово (с 9.00 до 15.00). в этот же день с 9.00 до 16.00 прервется телесигнал в поселке Красноярском и станице Тишанской. 14 октября полдня возможны сбои вещания в поселке Кировец и хуторе Тормосин.

- Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства, - отметили в РТРС.