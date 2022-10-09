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Общество9 октября 2022 9:06

Волгоградцам дали советы, как правильно выбрать саженцы

В Волгограде открыто 60 площадок для ярмарок
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Розы украшают и город, и частные дворы.

Розы украшают и город, и частные дворы.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Опытные продавцы саженцев рассказали жителям Волгограда, как правильно выбрать розы для осенней посадки. Тем, кто любит этот вид растений известно, что посадка начинается с августа и длится по ноябрь. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, в городе-герое открыты 60 официальных площадок, на которых можно продавать в том числе саженцы.

- Реализуемая здесь продукция проходит контроль, а ее безопасность подтверждена соответствующими документами. Кроме того, торговые места на ярмарках и рынках предоставляются дачникам и фермерам на льготной основе, поэтому и цены здесь самые выгодные, - отметили в мэрии.

Продавцы саженцев посоветовали волгоградцам в первую очередь обращать внимание на корни растения. Они должны быть разветвленными и не поврежденными. А перед посадкой следует их обработать.