Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 октября 2022 7:55

Волгоградские родители регистрируют новорожденных онлайн

Для жителей региона заработал новый сервис
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградские родители регистрируют новорожденных онлайн

Волгоградские родители регистрируют новорожденных онлайн

Фото: "КП" Архив

Для родителей Волгоградской области заработал удобный сервис для регистрации новорожденных детей онлайн. Теперь мамам и папам не обязательно посещать загс, чтобы получить свидетельство о рождении малыша. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, первые десять документов уже получили семьи из Волгограда, Палласовки и Калача-на-Дону.

- В рамках нового сервиса врач в роддоме предлагает родителям получить медицинское свидетельство в электронном виде, которое поступает в личный кабинет мамы на едином портале госуслуг для оформления заявления о рождении ребенка, - рассказали в обладминистрации.

Пока мама находится в роддоме, а папа занят подготовкой к выписке в загсе без их присутствия регистрируют рождение малыша. Далее на госуслугах родители могут подать заявление на получение соцподдержки, СНИЛС и других документов.