Волгоградские родители регистрируют новорожденных онлайн Фото: "КП" Архив

Для родителей Волгоградской области заработал удобный сервис для регистрации новорожденных детей онлайн. Теперь мамам и папам не обязательно посещать загс, чтобы получить свидетельство о рождении малыша. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, первые десять документов уже получили семьи из Волгограда, Палласовки и Калача-на-Дону.

- В рамках нового сервиса врач в роддоме предлагает родителям получить медицинское свидетельство в электронном виде, которое поступает в личный кабинет мамы на едином портале госуслуг для оформления заявления о рождении ребенка, - рассказали в обладминистрации.

Пока мама находится в роддоме, а папа занят подготовкой к выписке в загсе без их присутствия регистрируют рождение малыша. Далее на госуслугах родители могут подать заявление на получение соцподдержки, СНИЛС и других документов.