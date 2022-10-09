Под Волгоградом в лобовом столкновении двух легковушек погибла женщина

Пострадавших госпитализировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одна женщина погибла, трое человек оказались в больнице в результате ДТП 8 октября в Камышинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась в 11.25 часов на автодороге Иловля – Ольховка – Солодча. 35-летняя женщина за рулем «Лады Калины» ехала в сторону села Соломатина. Для обгона выехала на полосу встречного движения, где в лоб врезалась в «ВАЗ».

- В результате ДТП водитель автомашины «Лада Калина» от полученных травм скончалась в медучреждении, водитель и двое пассажиров автомашины «ВАЗ-2115» с травмами госпитализированы, - добавили в полиции.

За минувшие сутки на трассах региона произошло 10 авария с погибшими и пострадавшими. Водителей настоятельно призывают соблюдать ПДД.