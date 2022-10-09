Волгоградским мобилизованным рассказали о сроках участия в СВО

Перед отправлением в зону СВО военные проходят подготовку. Фото: Юлия Данильченко

На горячую линию «Мобилизация. Волгоградская область» поступил вопрос о сроках пребывания в зоне СВО мобилизованных военных. Один из призванных на службу поинтересовался, каково максимальное время участия в специальной военной операции.

- Минимальное и максимальное время пребывания в зоне СВО не определяется. Оно зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач, - сообщили сайту volgograd.kp.ru на горячей линии.

Напомним, что задать интересующие вопросы можно в телеграм-боте (t.me/mobilizaciya34bot) и по номеру 122 (с 8:00 до 20:00 каждый день).