В Волгограде вернули домой мобилизованного по ошибке офицера Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

55-летнего младшего офицера Николая Маркелова из Волгограда вернули домой с учебного центра Минобороны, куда его мобилизовали по ошибке. Ранее сайт volgograd.kp.ru сообщал, что волгоградец имеет звание старшего лейтенанта мотострелковых войск. Родные очень переживали из-за возраста и обратились в СМИ и общественные организации за помощью.

Дочь офицера Ольга Маркелова рассказала, что накануне отца вернулся домой. Вместе с ним учебный полигон покинули еще сорок мобилизованных, которым за пятьдесят.

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена в сентябре этого года. Решено призвать 300 тысяч резервистов для несения службы в зоне СВО. В Волгоградской области четыре сотни ошибочно призванных. Однако военкоматы и оперштаб оперативно реагируют на жалобы, решая возникающие проблемы.