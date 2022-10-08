В Волгоградской области собирают добровольцев на поиски пропавшего подростка

Добровольцам придется прочесывать лес. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 9 октября в райцентре Михайловка Волгоградской области объявили сбор добровольцев, которые отправятся прочесывать лес в поисках пропавшего 17-летнего Никиты Алейникова. 17 летний подросток выглядит младше своих лет и имеет особенности развития. Всех, кто готов присоединиться к поисковому отряду, ждут у администрации, автобус отправится в 9.30, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города Михайловка.

- Необходимо прийти в период с 8.40 до 9.20 к зданию администрации городского округа по адресу: город Михайловка, улица Обороны, 42А, - рассказали в администрации.

Присоединиться к поисковой группе могут совершеннолетние волгоградцы, имеющие необходимые навыки и физическую подготовку. С собой нужно взять термос, воду, теплую одежду. Для поисков в осеннем лесу понадобятся сапоги или берцы.