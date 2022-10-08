В Волгоградской области смертность превышает рождаемость в 2,2 раза

Волгоградская область продолжает вымирать. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За 8 месяцев 2022 года в Волгоградской области рождаемость снизилась на 7,7%, при этом смертность по сравнению с коронавирусным 2021-м упала на 17,9%. С января по август в регионе родилось 11 733 малыша, умерли за это время 23 тысячи 303 человека. Естественная убыль населения в регионе составила 11 тысяч 570 человек. Смертность превысила рождаемость в 2,23 раза, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Росстате.

В волгоградских семьях в августе 2022 года родилось 1622 малыша, что на 5,9% меньше, чем в тот же месяц годом ранее. При этом смертность снизилась на 37,2%. Умерли за месяц 2855 человек, в том числе 5 младенцев до года. Естественная убыль населения области составила 1233 человека.

В то же время число зарегистрированных браков за самый свадебный месяц года снизилось на 10,6%, а количество разводов выросло на 17,1%. По итогам восьми месяцев жениться волгоградцы стали реже на 2,4%. Жители региона создали 8108 новых семей. Распалось же за этот период 7070 ячеек общества. В целом за текущий год количество разводов выросло на 2,2%.