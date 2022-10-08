В амфитеатре на набережной Волгограда пройдет выставка современного искусства

Волгоградцам предлагают провести выходные в амфитеатре. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В это воскресенье, 9 октября 2022 года, в амфитеатре на нижней террасе Центральной набережной Волгограда устроят выставку современного искусства Volga-Art. Помимо живописи и фотографий, волгоградцев ждут выступления музыкантов, мастер-классы и танцевальный open-air, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

На выставке Volga-Art горожанам представят работы пейзажистов, графиков, портретистов и фотографов. Волгоградцев ждут творческие мастер-классы от художников. Музыкальное сопровождение обеспечат группы «Знаки внимания» и «Гасите свет». С 17 часов всех ждет танцевальный open-air от клуба «Дыхание души». Вход для всех свободный.