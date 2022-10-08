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Происшествия8 октября 2022 9:25

Под Волгоградом рабочий перевел мошенникам почти миллион

Телефонные аферисты обманули 35-летнего волжанина
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоградцы продолжают попадать на удочку мошенникам.

Волгоградцы продолжают попадать на удочку мошенникам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти 1 миллиона рублей лишился 35-лений рабочий одного из заводов города Волжского. После разговора с телефонными мошенниками, которые якобы звонили из банка, житель Волгоградской области перевел аферистам 970 тысяч рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

Мошенники воспользовались дано известной схемой: представились сотрудниками банка и сообщили о попытке оформления незаконного кредита. Чтобы спасти деньги, предложили «закрыть кредитный потенциал», взяв заем и переведя деньги на «безопасный» счет.

Полиция в очередной раз предупреждает, что сотрудники банка никогда с такими требованиями по телефону не звонят.