В Волгоградской области фермера подозревают в невыплате зарплаты рабочим

Следователи разбираются во всех обстоятельствах дела. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Волгоградской области возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты на 50-летнего главу крестьянско-фермерского хозяйства. Мужчину подозревают в невыплате 340 тысяч рублей пяти наемным работникам, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

По данным следствия, с июля 2019 года фермер задолжал пятерым наемным рабочим около 340 тысяч рублей, при том, что деньги на расчетный счет КФХ поступали, финансовых трудностей не было.

Следователи продолжают расследование, работникам долг по зарплате должны вернуть.