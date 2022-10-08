В Волгоградской области пьяный водитель на иномарке насмерть сбил пешехода

Пешеход погиб на месте ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За минувшие сутки на дорогах Волгоградской области произошло три ДТП с участием пешеходов. В Волжском под колеса автомобилей попали 52-летняя женщина и 17-летний подросток. На трассе в Киквидзенском районе пьяный водитель иномарки насмерть сбил 49-летнего мужчину, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании в отношении водителя меры пресечения, - рассказали в полиции.

По предварительным данным, смертельное ДТП на автодороге «Самойловка-Шумилинская» произошло около семи часов вечера в пятницу. Пьяный 36-летний водитель на Chery Amulet (A15) наехал на идущего в том же направлении 49-летнего мужчину. Пешеход получил серьезные травмы и скончался на месте до приезда скорой.

В Волжском 17-летний подросток около четырех часов вечера попал под колеса «Рено Мастер» на улице Мира. Парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Часом позже на улице Горького 52-летняя женщина решила пройти проезжую часть на «красный» сигнал светофора и оказалась под колесами «Рено Каптюр». Оба пешехода сейчас в больнице.