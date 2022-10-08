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Общество8 октября 2022 6:41

Для болельщиков «Ротора» 9 октября пустят дополнительную электричку в Волжский

После матча из Волгограда волжан отвезет домой поезд
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Фото: ПривЖД

Фото: ПривЖД

В воскресенье, 9 октября 2022 года, волгоградский «Ротор» сыграет с основным конкурентом – «Чайкой» из Песчанокопского на «Волгоград Арене». Для болельщиков в день матча пустят дополнительную городскую электричку сообщением Волгоград – Волжский, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ПривЖД.

Игра на «Волгоград Арен» 9 октября начнется в 16.00. После ее окончания электричка №6435/6436 Волгоград-1 – Волжский отвезет любиелей футбола домой. Поезд отправится с верхней платформы станции Мамаева курган в 18.40 и будет в Волжском в 19.23.