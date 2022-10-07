В Волгограде произошла утечка хлора на «Каустике»

Предприятие работает в Волгограде с 1967 года. Фото: официальный сайт АО "Каустик".

Факт утечки хлора на химпредприятии «Каустик» в Волгограде зафиксировали вечером в пятницу, 7 октября. Информацию об этом сайту volgograd.kp.ru подтвердили в Центре общественных связей группы компаний «НИКОХИМ». По словам сотрудников АО «Каустик», утечку хлора из технического трубопровода устранили в 17.40.

По какой причине произошла технологическая авария, еще предстоит выяснить. Тем временем, известно о нескольких пострадавших – это рабочие промплощадки, которые находились в непосредственной близости от трубопровода. По информации пресс-службы предприятия, с сотрудниками, которые пожаловались на необычные симптомы, работают врачи.

Жители Красноармейского района очень активно обсуждают инцидент в соцсетях, опасаются открывать окна и выходить на улицу, но на едкий запах не жалуется никто, да и в компании уверяют, что специалисты лаборатории экологического центра аналитического контроля, которая работает при предприятии, постоянно мониторят состояние атмосферного воздуха в пределах промплощадки и санитарно защитной зоны предприятия.

- Превышений предельно допустимых концентраций хлора нет, - утверждают в лаборатории.