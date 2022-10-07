В Волгограде «Спартак» оставил 14 работников без зарплаты

Строителям пришлось судиться Фото: Алексей ФОКИН

В Волгограде 14 бывших работников строительный организации остались без зарплаты. Сумма долга составила 1,1 миллиона рублей. Сотрудникам ООО «Спартак» пришлось обратиться в прокуратуру. Оказалось, что у фурмы были арестованы счета из-за уголовного дела за мошенничество, которое было возбуждено на ее руководство. Долг по зарплате строителям не выплачивался долгое время.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, с целью восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокуратурой Тракторозаводского района в суд был направлен иск об освобождении от ареста денежных средств организации для погашения долга по зарплате. Тракторозаводский районный суд встал на сторону оставшихся без денег работников, удовлетворив иск в полном объеме. ООО «Спартак» уже рассчиталось по долгам.