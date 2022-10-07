«Ситиматик-Волгоград» устанавливает более 400 контейнеров для ТКО в Иловлинском районе

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» продолжает работу по обновлению контейнерного парка. С привлечением подрядной организации закуплено 440 новых евро контейнеров для ТКО объемом 1,1 м3 для установки на территории Иловлинского района Волгоградской области. В настоящее время работа по их установке уже начата – на улицах района уже появилось порядка 160 новых емкостей для коммунальных отходов.

Напомним, что создание и содержание мест накопления ТКО входит в полномочия органов местного самоуправления городских, сельских поселений и муниципальных районов. Приобретать контейнеры могут: собственник земельного участка под контейнерной площадкой, местные власти (администрация города, района, поселка), управляющие компании, сами жители и региональные операторы.

Согласно постановления Правительства РФ № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», региональный оператор несет расходы на приобретение контейнеров и бункеров в размере, не превышающем 1 процент необходимой валовой выручки.

За период времени с января 2019 г. по июнь 2020 г. «Ситиматик-Волгоград» приобретено новых пластиковых евро контейнеров объемом 1,1; 0,66 и 0,36 м3 в количестве 31 000 штук. Работа компании по расширению и обновлению контейнерного парка региона будет продолжена.

ВАЖНО: если по вашему месту жительства отсутствует площадка для накопления ТКО, необходимо обратиться в органы местного самоуправления (администрацию города, района, поселка) с просьбой оборудовать такую площадку по всем санитарным правилам. Администрация должна обязательно внести контейнерную площадку в специальный реестр и направить в адрес регоператора уведомление о необходимости вывоза ТКО с данной площадки.