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Общество7 октября 2022 13:22

Волгоградские коммунальщики начали готовиться к суровой зиме

Предприятия пополняют запасы песко-соляной смеси
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Администрация Волгограда

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде коммунальные предприятия готовятся к суровой зиме. С начала осени запасаются песко-соляной смесью. Заготовка ведется с начала осени. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района Волгограда» заготовили свыше 50% от необходимого на осенне-зимний период 2022-2023 годов объема песко-соляной смеси. Готовят к борьбе со снегопадами и гололедом и дорожную технику.

Всего в Волгограде планируют сделать запас в 64 тысяч тонн реагентов – такого количества должно хватить на зиму при обильных и затяжных снегопадах, перепадах температур. Сейчас коммунальщики заготовили свыше 37 тысяч тонн смеси. У спецтехники специалисты проверяют и налаживают оборудование, необходимое для расчистки дорог и тротуаров, проводят техосмотр, заменяют расходные материалы.