Родители взыскали с администрации 50 тысяч морального вреда за укус бродячей собаки

Редкий случай - наказали чиновников за бродячих собак. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде прокуратура смогла защитить права ребенка, укушенного уличным псом. На 14-летнего подростка в Кировском районе напала бродячая собака. Огромные стаи гуляют не только возле заброшенных зданий, но и возле школ, детских площадок, жилых кварталов. Школьник прошел курсантирабической вакцины, вынужден был лечить раны. Кроме того, он стал плохо спать, пугаться любых животных на улице. Родители обратились в прокуратуру с просьбой наказать чиновников, которые допустили рост популяции агрессивных псов на улице. И прокуратура Кировского района обратилась в суд с требованием взыскать с сотрудниками департамента городского хозяйства администрации Волгограда и МБУ «Северное» моральный вред.

Центральный районный суд встал на сторону подростка и постановил уплатить ему 50 тысяч рублей за испытанные страдания. Решение пока в законную силу не вступило, но прокуратура обещала проконтролировать этот вопрос.