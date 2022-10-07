В Волгограде НЭТ пожертвует доходы от спектакля «Женихи» в фонд в поддержку СВО

Спектакль состоится 9 октября. Фото: НЭТ

В Волгоградской области продолжают собирать средства в фонд поддержки СВО. Свою лепту решил внести и НЭТ.

- Выражая гражданскую солидарность, мы приняли решение поддержать наших воинов, перечислив все средства, вырученные от продажи билетов за спектакль в специальный благотворительный фонд.

Пьесу можно увидеть в театре уже 9 сентября. Она хорошо знакома поклонникам НЭТа. Творение Гоголя появилось на сцене благодаря художественному руководителю Отару Джангишерашвили. В 1997 году и до сих пор комедия имеет большой успех у публики. Сейчас три четверти билетов на эту дату уже проданы. В этом году состоится три спектакля

- Пусть те, кто сейчас выполняет свой долг, чувствуют, что за ними вся страна! – написано на сайте НЭТа.