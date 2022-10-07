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Общество7 октября 2022 11:53

В Михайловке депутаты гордумы выбрали себе богатого председателя

Депутат Виталий Круглов работает на «Серебряковьцементе» начальником отдела
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА

7 октября состоялось первое заседание Михайловской городской Думы. В новом составе после сентябрьских выборов она собралась впервые. Решали организационные вопросы, назначали себе начальников, выбирали комитеты. Парламентарии определились с председателем, им стал Виталий Круглов. За него проголосовали единогласно. Заместителем стал Вячеслав Бурдынов.

Сам Виталий Круглов представитель «Единой России», ему 45 лет, он возглавляет планово-экономический отдел «Серебряковцемент», у него за прошлый год 18 миллионов дохода, о которых он сообщил при выставлении своей кандидатуры на выборы. Женат на дочери руководителя завода, имеет трех детей.