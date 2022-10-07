В мэрии рассказали, почему трактора на братской могиле у дома Павлова это не страшно

В мэрии уверены: трактора для братской могилы не представляют опасности. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде полным ходом идет восстановление «Братской могилы, в которой похоронены воины 13 Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда». Правда, действия подрядчика, выигравшего тендер, вызвали возмущения. Ведь они не просто достали гранитные плиты с основания, но и проехались по котловану на тяжелой технике.

- При производстве восстановительных работ, как и при строительстве памятника используется специализированная техника, - уточнили в администрации города.

В мэрии пояснили, что в этом нет ничего страшного. Подобные работы были необходимы, а останки 2500 воинов, защищавших эту землю в 1943 году, находятся глубже. Так что никакого опасного воздействия на них нет.