Под Волгоградом 60-летний водитель погиб в ДТП после встречи с лосем

Животное просто раздавило автомобиль. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жуткое ДТП случилось в Серафимовичском районе Волгоградской области 6 октября. 60-летний мужчина на «шестерке» ехал по трассе Михайловка-Серафимович-Суровикино в сторону Михайловки. На часах было 18.15, на улице уже темнело. В сумерках водитель не заметил, как из лесного массива вышел лось. Крупное животное внезапно появилось на проезжей части, когда водитель уже ничего не успевал сделать. Огромная туша пробила лобовое стекло и крышу шестерки. Мужчина за рулем скончался на месте.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, это не единственное смертельное ДТП за вчерашние сутки. Часом позже в Городищенском районе на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский погиб 23-летний парень. Пешеход вышел на дорогу в неположенном месте и угодил под колеса автомобиля «Ниссан Тиана». 48-летний водитель иномарки не успел затормозить. Пешехода сначала увезли в больницу, но врачи не смогли вытащить его с того света.