«Ротор» попросил экспертно-судейскую комиссию оценить работу арбитров в матче с «Шинником»

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» отправил свое обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза. Волгоградский клуб просит оценить работу бригады арбитров в матче Кубка России с ярославским «Шинником», которому «сине-голубые» проиграли в серии послематчевых пенальти. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе «Ротора».

В волгоградском клубе насчитали шесть спорных эпизодов, которые трактовались не в пользу «сине-голубых». По мнению руководства «Ротора», на 5-й, 18-й и 51-й минутах в ворота «Шинника» следовало назначить пенальти за нарушения правил, которые не были зафиксированы на Илье Сафронове, Сергее Зуйкове и Никите Кармаеве соответственно. Кроме того, волгоградский клуб просит разобраться ЭСК с не показом главным арбитром Константином Юдановым из Москвы трех желтых карточек футболистам «Шинника».

Напомним, после матча в подтрибунном помещении «Волгоград Арены» произошел скандал с участием спортивного директора «Ротора» Федора Щербаченко и инспектора Юрия Чеботарева. Представитель волгоградского клуба высказывал недовольство судейством, на что получил ответ в грубой форме. Поведение Федора Щербаченко было отмечено в протоколе игры, после чего в «Роторе» заявили, что будут подавать апелляции в ЭСК и контрольно-дисциплинарный комитет РФС.