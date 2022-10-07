На всех въездах в Волгоград появятся площадки с придорожным сервисом

Первые автомобили поехали по открытому сегодня Обходу поселка Максима Горького. Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде 7 октября открыли новый крупнейший дорожный объект – Обход поселка Максима Горького, который избавил водителей от необходимости стоять на переезде через железную дорогу и тратить кучу времени. Благодаря новой развязке этот участок трассы больше не пересекается с железнодорожными путями, скорость потока выросла. Губернатор Андрей Бочаров, открывая новый объект, рассказал о дальнейших планах по развитию дорожной инфраструктуры региона и в частности, ростовского направления.

- На протяжении многих десятилетий люди мечтали об этой дороге, и сегодня по-настоящему исторический момент для Волгограда и наших гостей. Ушла в историю многокилометровая пробка на въезде и выезде в город-герой Волгоград. И для нас это новый этап для дальнейшей работы, - сказал Андрей Бочаров. - Сегодня мы осуждали дальнейшие планы – и Обход Волгограда, и Третий пусковой комплекс, и строительство новой рокадной дороги, развитие инфраструктуры. И, конечно, перспективы этого направления: строительство Обхода Нового Рогачика и моста через Дон. Все проекты будут реализованы в соответствии с планами. Мы понимаем, что для страны транспортная инфраструктура Волгоградской области очень важна, потому что она связывает Сибирь, Урал, Поволжье, ЦФО, ЮФО, Закавказье с объектами, которые очень важны и находятся на самом юге нашей страны, на Каспийском и Черном море.

Также волгоградский губернатор поручил комитету транспорта и городу включить в 10-летнюю программу развития Волгограда строительство на всех въездах в областной центр объектов придорожного сервиса.

- На каждом въезде в Волгоград в рамках 10-летней программы развития города нам необходимо предусмотреть такие территории, где будут парковочные пространства, сервисные и информационные центры, чтобы люди имели возможность по пути в Волгоград отдохнуть здесь. Я понимаю, что это недешевая история, но мы должны взять на себя подготовку площадки, а бизнесу предложить тут располагаться.

Для пассажиров междугородних автобусов сделают новые остановки с ограждением для безопасности и пандусами, рядом разместят площадки для отдыха со столиками для всех транзитных водителей. На них установят табло со всех необходимой в пути информацией, а также о достопримечательностях региона. Как раз первый такой объект уже оборудовали в рамках строительства Обхода Максима Горького.