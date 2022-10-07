В Волгоградской области открыли дорогу в обход поселка Максима Горького

Строительство крупнейшего объекта закончено. Фото: Эдуард Пальгунов

Немного позже, чем обещали, но в Волгограде 7 октября 2022 года открыли крупнейший дорожный объект – Обход поселка Максима Горького. В 10 утра по нему пустили автомобильное движение. Открывать развязку приехал волгоградский губернатор Андрей Бочаров и глава Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин. Теперь на один железнодорожный переезд на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский стало меньше, а водители сэкономят в пути до часа времени.

- На протяжении многих десятилетий люди мечтали об этой дороге, и сегодня по-настоящему исторический момент для Волгограда и наших гостей. Ушла в историю многокилометровая пробка на въезде и выезде в город-герой Волгоград. И для нас это новый этап для дальнейшей работы, - заявил на открытии волгоградский губернатор. Планов, действительно, много.

Обход Максима Горького – это четырехполосная магистраль протяженностью 11,7 км, которая уводит автомобильный поток от населенного пункта и железной дороги. В составе развязки 5 путепроводов, благодаря которым железная дорога остается внизу и никак не пересекается с трассой. Ожидается, что скорость потока на трассе теперь увеличится с 60 до 90 км/час.

Обход начали строить в 2019 году, в стройку вложили почти 6 миллиардов рублей. Дорожники планировали открыть движение раньше прописанных в контракте сроков, уже 1 к сентября. Следующий этап, по словам губернатора Андрея Бочарова, строительство Обхода Нового Рогачика (это последний железнодорожный переезд на этом направлении), новый автомобильный мост через реку Дон и четырехполосный въезд в Волгоград на ростовском направлении.