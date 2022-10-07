В Волгограде облдума закупает мебель почти на два миллиона рублей

Так выглядит стол в Облдуме, который собираются заменить на новый. Фото: Облдума

На сайте госазкупок появилась заявка от Волгоградской областной Думы. Волгоградским депутатам понадобилась мебель: столы, стулья, шкафы. На них собираются потратить 1,8 миллионов рублей. Самыми дорогими в списке оказались столы. Стол в зал заседаний хотят купить за 193 тысячи рублей, а стол для переговоров за 119 тысяч рублей. Восемь стульев обойдутся в 138 тысяч рублей, а два шкафа для документов в 158 тысяч рублей.

Что стало со старой мебелью, в проекте договора не указывается. Правда, она относительно и не старая. В 2021 году бюджет потратил почти 700 тысяч рублей на обновление интерьера для парламентариев, а еще раньше, в 2019 году сумма была еще выше.