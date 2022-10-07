В парке поселка Металлургов в Волгограде появилось освещение

Работы по мощению тротуаров выполнили уже на 80% Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Парк в поселке Малая Франция в Краснооктябрьском районе вышел из сумрака. Долгие годы здесь была кромешная тьма, и прогуляться вечером по этой прогулочной зоне решались лишь самые отважные жители. Впервые неработающие много лет фонари власти заменили на новые. Систему уличного освещения в парке поселка Металлургов смонтировали, включат фонари по окончании работ по благоустройству.

Работы здесь кипели все лето, рабочие выровняли территорию и уложили плитку. Всего брусчаткой замостят 2,2 тысячи квадратных метров площади парка. Процентов на 80% эти работы уже сделаны.

В парке предусмотрели зоны отдыха не только для взрослых, но и для маленьких жителей поселка. Подрядчик готовится обустроить резиновое покрытие для детской и спортивной площадки, которые позже тоже установят в прогулочной зоне. Как сообщили «КП» в мэрии, по просьбе жителей установят песочный дворик «Золотая рыбка», два детских игровых комплекса с горками и различные качели, турникеты, шведские стенки и скамью для пресса.

Завершится благоустройство высадкой растений, для полива которых рабочие сейчас монтируют водопровод. Одна из задач благоустройства – увеличить зеленый фонд парка. Старые сухие деревья здесь уже вырубили, их место займут 350 кленов, рябин, катальп, айлант и бирючин.

Рядом с парком дорожники уже в рамках другого нацпроекта – «Безопасные и качественные дороги» - восстановила дороги общей протяженностью 1,4 км. По местным проездам люди выезжают из частного сектора на пр. Металлургов, улицу Чистоозерную, проспект Ленина. Участок проезжей части вдоль самого парка продлили до выезда на главные дороги.