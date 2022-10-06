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Политика6 октября 2022 14:41

В Волгограде офицера Вооруженных сил наградили орденом за участие в СВО

Торжественная церемония состоялась в музее-панораме
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"

Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"

В Волгограде 6 октября в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялось награждение офицера Вооруженных Сил РФ за участие в специальной военной операции. Военнослужащему в торжественной обстановке вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Офицера наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга. Награду вручил военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов.

- В мероприятии приняли участие представители ветеранов Вооруженных Сил, молодежных патриотических организаций, общественности, - отметили в музее-заповеднике.